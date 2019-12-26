بالفيديو..تكريم شاب أمريكي أنقذ طالباً سعودياً من الموت

واشنطن(صدى):

كرمت لوكاس فيلم، شركة الإنتاج وراء سلسلة حرب النجوم الشهيرة Star Wars، رايلي هويل، الطالب الأمريكي الذي تُوفي أثناء تصديه لمسلح فتح النار في جامعة الأمريكية.

وكان حادث إطلاق النار قد وقع داخل حرم جامعة شارلوت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، في إبريل الماضي، ونجم عنه إصابة الطالب السعودي رامي الرمضان في قدمه ومقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين.

وأشادت الشرطة برد فعل رايلي، ووصفته بأنه بطل منع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات، حيث تم تخليد اسم رايلي، وهو من معجبي سلسلة حرب النجوم، كفرد من أعضاء منظمة جيداي في السلسلة الأشهر حرب النجوم.

كما وضعت شركة الإنتاج، لوكاس فيلم، اسم رايلي في الكتاب الصادر مؤخرًا لحرب النجوم Star Wars: The Rise of Skywalker، ونشره شركة دورلينغ كيندرسلي.

وقالت الشركة: كتقدير صغير، قامت مجموعة قصصنا بتضمين إعادة تصور اسم رايلي كشخصية في سلسلة حرب النجوم باسم Ri-Lee، شجاعته تستحق ذلك.

في حين قالت والدة رايلي هاويل، ناتالي، إن ابنها كان سيحب الفكرة متابعة: أحببت الطريقة التي خلدوا بها اسمه، أعتقد أنه كان سيقدر ذلك حقًا.