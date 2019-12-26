ميسي يوضح سبب اتقانه الشديد لتسديد الضربات الثابتة

طلال الغامدي(صدى):

كشف أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الخميس، أسباب إتقانه الشديد لتسديد الضربات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، لافتًا إلى أنه يدرس حراس المرمى قبل مواجهتهم ليعرف كيف يسدد ويحرز.

وقال ميسي، في تصريحاته: ” عندما أقف أمام الكرة للتسديد، أنظر لأرى إذا كان حارس المرمى يتحرك، أو إذا كان يأخذ خطوة في أي اتجاه “؛ مضيفًا: ” الأمر كله يتعلق بالتعلم والتدريب. أحقق تقدما في تسديد الكرات الثابتة عن طريق الممارسة “.

وعلى جانب آخر، أكد ميسي إنه حصل على دفعة معنوية كبيرة من زميله السابق في الفريق الكتالوني، الكاميروني صامويل إيتو، عندما بدأ مسيرته في ” كامب نو “؛ متابعًا: ” أتذكر دائما اليوم الذي قال لي إيتو به: عندما تبدأ بتسجيل الأهداف لن تتوقف. وفي يوم ما بدأت التسجيل وبدأ كل شيء. قبل ذلك كنت أحصل على الكثير من الفرص لكن لا أستغلها ” .