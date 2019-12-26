تونس: لم ننضم لأي حلف تركي في ليبيا

وكالات (صدى):

استنكرت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا؛ حيث أكدت المكلفة بالاعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف.

وأوضحت رشيدة النيفر، أن الدعم السياسي لحكومة (فايز) السراج يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء لحقن الدماء وتغليب الحل السلمي.

وأكدت ” النيفر ” أنه لا صحة لما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الذي صرح بإن حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس؛ مشددة على أنها لا تعكس، حسب قولها، حقيقة الموقف التونسي.