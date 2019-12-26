إمارة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف

تركي السالم(صدى):

نفت إمارة منطقة جازان ، في بيان إعلامي ، اليوم الخميس ، صحة الرسائل المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، حول استقبال إمارة منطقة جازان لطلبات التوظيف .

وقال المتحدث الرسمي الملك للإمارة الأستاذ عادل بن أحمد الزائري ، إن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات .

وأشار إلى أن الإمارة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تؤكد أنه لا علاقة لها بمثل هذه الأمور والرسائل المتداولة التي تحكمها إجرءاات نظامية .

وتابع ، وعلى الراغبين في الحصول على الوظائف التقدم بطلباتهم مباشرة للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، واتخاذ ما يلزم حيالها حسب التعليمات والإعلان الرسمي عبر الجهات المختصة .