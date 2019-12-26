  • الخميس 26

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إمارة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف

إمارة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف

إمارة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف
تركي السالم(صدى):

نفت إمارة منطقة جازان ، في بيان إعلامي ، اليوم الخميس ، صحة الرسائل المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، حول استقبال إمارة منطقة جازان لطلبات التوظيف .

وقال المتحدث الرسمي الملك للإمارة الأستاذ عادل بن أحمد الزائري ، إن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات .

وأشار إلى أن الإمارة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تؤكد أنه لا علاقة لها بمثل هذه الأمور والرسائل المتداولة التي تحكمها إجرءاات نظامية .

وتابع ، وعلى الراغبين في الحصول على الوظائف التقدم بطلباتهم مباشرة للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، واتخاذ ما يلزم حيالها حسب التعليمات والإعلان الرسمي عبر الجهات المختصة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *