مجمع إرادة بالرياض يستقبل وفدا من السجون لتطوير التعاون في خدمة السجناء من المرضى النفسيين  

بدر الحارثي(صدى):

استقبل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض اليوم الخميس وفداً من الإدارة العامة للسجون بهدف التعرف على الجهود التي يقدمها المجمع وبحث سبل تطوير التعاون المشترك لصالح الموقوفين الذين عليهم قضايا جنائية وهناك حاجة لإجراء الكشف الطبي النفسي عليهم، أو الذين يعانون من مرض نفسي.

وضم الوفد المتحدث الرسمي للمديرية اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت ومدير الإدارة العامةللرعاية النفسية والاجتماعية الدكتور سلطان النوري، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور حسن بن رافع الشهري ومدير العلاقات والإعلام الصحي حمد بن مشخص العتيبي، وعقد الوفد اجتماعا مع قيادات المجمع كما زار قسم الطب النفسي الجنائي وإدارة السجون وإدارة مكافحة المخدرات بالقسم، المعنيتين بالإشراف على المرضى الذين لديهم تحفظ أمني، ويحتاجون لتقديم الرعاية الطبية لهم.

وقد اطلع الوفد على الخدمات والبرامج التي يقدمها المجمع للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان ومنهم المرضى الذين لديهم تحفظ أمني وموقوفين في القسم الطبي النفسي الجنائي داخل المجمع، والذي يعد أحد الأقسام الخاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين، والتي نص عليها نظام الصحة النفسية وتكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشأة العلاجيةالنفسية، على أن تكون الحماية الأمنية فيها من مسؤولية الجهات الأمنية.