مستشفى الدلم ينجح في إنقاذ ساق متفتتة لشاب مع كسر مضاعف

محمد السعران(صدى):

تمكن قسم العظام في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم من إنقاذ ساق شاب وصل لقسم الإسعاف يعاني من كسر مضاعف و تفتت تام لعظمة الساق.

في التفاصيل ما ذكره الدكتور أحمد سالم رئيس قسم العظام حين وصول الشاب ع.ع.س ( 15 عام) لقسم الطوارئ يوم الثلاثاء السابع و العشرين ربيع الثاني،١٤٤١ه و الذي كان يعاني من كسر مضاعف مع تفتت بعظام الساق الأيسر ، حيث جرى التعامل مع الحالة بتركيب الدعامات للكسر و عمل الإسعافات الأولية المتبعة في مثل هذه الحالات ، ثم أحيل لقسم التنويم بقسم العظام الداخلي و تم تجهيزه لعمل عملية كبرى مفتوحة و تثبيت داخلى بشرائح ومسامير معدنيه لعظمة الساق المكسورة تكللت بالنجاح بفصل الله.

من جهته قدم سعادة الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى شكره للدكتور أحمد سالم أخصائي العظام الذي أجرى العملية و للدكتورة : نرمين خفاجة أخصائية التخدير و قال لاشك أن هذا يعتبر إنجاز يسجل للمستشفى. كما قدم تهانيه للمصاب و لأسرته متمنيا السلامة للجميع.