مستشفى الدلم ينجح في إنقاذ ساق متفتتة لشاب مع كسر مضاعف
تمكن قسم العظام في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم من إنقاذ ساق شاب وصل لقسم الإسعاف يعاني من كسر مضاعف و تفتت تام لعظمة الساق.
في التفاصيل ما ذكره الدكتور أحمد سالم رئيس قسم العظام حين وصول الشاب ع.ع.س ( 15 عام) لقسم الطوارئ يوم الثلاثاء السابع و العشرين ربيع الثاني،١٤٤١ه و الذي كان يعاني من كسر مضاعف مع تفتت بعظام الساق الأيسر ، حيث جرى التعامل مع الحالة بتركيب الدعامات للكسر و عمل الإسعافات الأولية المتبعة في مثل هذه الحالات ، ثم أحيل لقسم التنويم بقسم العظام الداخلي و تم تجهيزه لعمل عملية كبرى مفتوحة و تثبيت داخلى بشرائح ومسامير معدنيه لعظمة الساق المكسورة تكللت بالنجاح بفصل الله.
من جهته قدم سعادة الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى شكره للدكتور أحمد سالم أخصائي العظام الذي أجرى العملية و للدكتورة : نرمين خفاجة أخصائية التخدير و قال لاشك أن هذا يعتبر إنجاز يسجل للمستشفى. كما قدم تهانيه للمصاب و لأسرته متمنيا السلامة للجميع.
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