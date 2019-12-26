سر تشوه أذن أبطال الفنون القتالية

ماجد محمد(صدى):

يتسائل الكثير حول السر وراء الآذان المشوهة التي يمتلكها أبطال الفنون القتالية المختلطة، إذ تبدو آذان أغلب المقاتلين غريبة وغير طبيعية.

وتُسمى هذه الظاهرة بـ«الأذن القرنبيطية»؛ نظرًا لأن الأذن تبدأ بالتورم وتأخذ شكل ثمرة القرنبيط، وتعود هذه الحالة إلى تعرض الجزء الخارجي للأذن إلى ضربة أو لكمة.

ويحدث تشوه آذان المصارعين نتيجة احتكاك الأذن بالأرض بشكل مستمر، ما يتسبب في نزيف داخل الأنسجة ويزداد سمكها تحت الجلد، ومع استمرار تعرض الأذن الخارجية للضرب تبدأ أنسجة الغضروف بالموت وحصول التشوه.

وفي معلومة قد لا يعلمها الكثير، يقوم المقاتلين الذين يعانون من الأذن القرنبيطية بسحب الدم منها قبل كل نزال؛ حتى يخف الورم.