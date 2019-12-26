بعد هجوم والدة حلا الترك عليها.. دنيا بطمة ترد بقوة

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، ضجة عبر مواقع التواصل ، لنشرها صورة بتعليق أكد المتابعون أنها تٌشير فيه لطليقة زوجها منى السابر .

وظهرت دنيا بطمة في الصورة بإطلالة مميزة ، وعلقت عليها : “انتهى الكلام لأن الصمت أبلغ وأرقى والفعل أحسنهم”.

وركزت على هذا الكثير من التعليقات حيث اعتبر عدد كبير من المتابعين أنها ترد بطريقة غير معلنة على والدة حلا الترك وطليقة زوجها منى السابر.

ويأتي هذا بعد هجوم شنته السابر على الفنانة بعدما ردت الأخيرة على نصيحة متابعة لها بعدم حرمان ابنتها غزل من طفولتها كما حدث مع حلا الترك ، وهو ما أغضبها ودفعها إلى الرد مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى عمل ابنتها في الفن ولن تستغلها مادياً.

واستفز هذا التعليق والدة حلا التي وصفت دنيا في مقطع فيديو بالحقيرة وقالت في آخر إنها لا تهتم كثيراً بما يقال وإنه لا مجال للمقارنة بين غزل وبين ابنتها حلا. وأضافت: “البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عيب. بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب. وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها”.