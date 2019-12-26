قائد مدرسة ينقذ طالب من التغيب عن الاختبار

نايف السالم(صدى):

تمكن مدير مدرسة القفيف الثانوية، من إنقاذ طالب من التغيب عن حضور اختبار مادة الحاسب، وذلك بعد تعطل مركبته بين جبال القفيف قبل المدرسة بمسافة 10 كيلومترات.

وبدأت الواقعة، عندما اتجه الطالب إلى مدرسته بمركبته الخاصة لأداء اختبار مادة الحاسب الآلي، ولكن قبل وصوله إلى المدرسة تعطل محرك السيارة في منطقة مقطوعة.

وظل الطالب واقفًا على الطريق لما يُقارب الساعة، في الوقت الذي تواصل به قائد المدرسة مع إخوة الطالب وعلم منهم أنه غادر المنزل ذاهبًا إلى مدرسته قبل موعد الاختبار بساعة.

وعلى الفور استقل قائد المدرسة سيارته وتوجه إلى الطريق الجبلي باحثًا عن الطالب، حتى وجده على بعد 10 كم من المدرسة، وقام بإيصاله إلى قاعة الاختبار قبل خروج الطلاب من الامتحان؟