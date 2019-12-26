فيديو عفوي.. راغب علامة يحتفل بـ«الكريسماس» بملابس النوم

بيروت(صدى):

تسبب الفنان اللبناني راغب علامة، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بملابس النوم أثناء الاحتفال برفقة أسرته بأعياد الميلاد.

ونشر راغب علامة مقطع فيديو وهو برفقة زوجته جيهان وابنيه خالد ولؤي، اثناء التحضيرات والاستعداد اللازمة للاحتفال بأعياد الميلاد.

وظهر راغب في الصور بملابس النوم «الروب»، وهو ما اعتبره المتابعين عفوية فيما استغرب البعض من هذه الإطلالة، متمنيًا تحسن الأوضاع في لبنان والدول العربية بالتزامن مع العام الجديد 2020.