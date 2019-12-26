الكشف عن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي «نساء»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي على رتبة (جندي) وعلى المقبولات مبدئياً ضروروة التقيد بالموعد المحدد من خلال نتيجة القبول.

ودعت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، لإحضار المتطلبات الآتية ومنها نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (أبشر ـ التوظيف)، أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبره منها، بالإضافة لإحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (2) صور منها مصدقة، وإحضار عدد (2 صور ) حديثة ( مقاس 4*6) .احضار أصل شهادة اللغة ( بكالوريوس / دبلوم ) التي تم تسجيلها بالموقع مع صورة مصدقة منها لمطابقتها.

وشددت على ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم)، بالإضافة إلي إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها، وإحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة، وإحضار ملف لحفظ المتطلبات، ويمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة، يمنع اصطحاب المرافقين.

وطالبت الجميع بالحضور إلى مقر المقابلة الشخصية في الرياض بمقر معهد الجوازات الجديد على طريق الدمام السريع بالوقت المحدد لكل طالبة على المقبولات مبدئياً، والالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات وفي حال القبول النهائي سيكون هناك دورة عسكرية لمدة أربعة أشهر في مركز التدريب النسائي للجوازات بالرياض، ولمعرفة نتائج القبول المبدئي يرجي الدخول على الرابط التالي: هنا