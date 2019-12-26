الهيل: يريدون استغلال تونس لضرب ليبيا كما السودان

ماجد القزيز(صدى):

أكد المعارض القطري، خالد الهيل، أن تركيا وقطر تحاول استغلال تونس في عمليات إنزال عسكري جوي كما تم استغلال السودان سابقًا لضرب ليبيا.

وقال الهيل: «يريدون استغلال تونس في عمليات إنزال عسكري جوي كما تم استغلال السودان سابقا لضرب ليبيا ،انصح المؤسسة العسكرية في تونس بعدم الانصياع ومناصحة الرئيس بل والوقوف في وجهه فلقد سقط نظام البشير وسيسقط نظام قيس في حالة اختيار التدخل في شؤون الدول الأخرى والانجراف وراء اردوغان ونظام قطر».

وأضاف عن النظام القطري: «تميم بن حمد يصدر قانون مكافحة الإرهاب رقم (27) لسنة 2019، المضحك في هذا الأمر أن النظام القطري ورموزه هم أول من يغسلون الأموال ويمولون الإرهاب ولكم في قضية فضيحة المليار دولار التي دفعوها فدية للإرهابين خير مثال.هل يتم القبض على تميم بن حمد وحمد بن خليفة العطية امتثالًا للقانون؟».

وعن تركيا، أردف: «ضربة لأردوغان الكاذب والمراوغ، الرئاسة التونسية تكذب أردوغان وتنسف كل أحلام وآمال وطموحات النظام القطري، تونس لن تقف مع طرف ضد أطراف أخرى هكذا نريد من تونس الحياد في الملفات الخارجية والتركيز على التطوير والنمو وحل المشاكل الداخلية المعقدة وعدم الانجراف وراء التحالف التركي القطري».

وقال: «اعتقد السفيه جوعان بن حمد ان ملف الاستثمارات في تونس قد تشتري التوجه السياسي، منذ فتره وهم يتزاورون ويبحثون ملفات استثمارية ويفتتحون منتجعات سياحية تمهيدًا لزيارة سلطانهم اردوغان. لكن بيان الرئاسة التونسية الذي كذبهم صفعة قوية ومدوية لتميم أولًا وجوعان ثانيا».