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رئيس العراق يقدم استقالته للبرلمان تأييدا للمحتجين

رئيس العراق يقدم استقالته للبرلمان تأييدا للمحتجين
بغداد(صدى):

وضع الرئيس العراقي، برهم صالح، استقالته تحت تصرف البرلمان، حيث غادر بغداد إلى السليمانية.

وأشار برهم صالح في خطاب للبرلمان: “مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة”، مضيفا: “أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري”.

 وأوضح صالح أن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب”، لذا “أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي”.

وأبان صالح للبرلمان: “مسؤولية الرئيس حفظ السلم الأهلي وحقن الدماء”، مشيرا إلي أنه قد وصلته “عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً”، معتذرا عن تكليف مرشح عن كتلة البناء.


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