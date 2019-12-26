تعرفي على فوائد الخلافات الزوجية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت استطلاعات أن 44٪ من الأزواج يرون أن الخلافات الزوجية أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، تساعدهم على الحفاظ على علاقات صحية لفترة طويلة، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز دلائل هذا الاستطلاع.

* الخلافات الزوجية علامة على وجود علاقة ناضجة

يرى العلماء أن الأزواج الذين تنشب بينهم بكثرة الخلافات الزوجية يحبون بعضهم، وأن تجنب الصراع المستمر ليس بالتأكيد أفضل وسيلة لبناء علاقة طويلة الأمد.

* كثرة الخلافات دلالة على الاهتمام

كونك مستعد لتحمل كل الألم وعدم الراحة في الحديث وكثرة الجدال؛ للحصول على نتيجة أفضل في المستقبل قد يكون علامة على حبك الحقيقي.

* جعل التواصل أسهل

من الضروري أن تتعاملي مع شريكك بعقل متفتح وتتحملي مسؤولية أفعالك وتستمعا إلى بعضكما بعناية؛ نظرًا لأن الجدال هو أحد أشكال الاتصال الرئيسية والأكثر صدقاً، فهو يساعد حقاً في تسريع مشاعر الألفة والثقة.

* الخلافات تنقذ الحياة الزوجية من الملل

تؤدي الخلافات والنزاعات البناءة إلى إشعال شرارة علاقتك وتجعلها أكثر إثارة وتقضي على ملل الحياة الزوجية.