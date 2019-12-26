بالفيديو.. مشاهد مبهرة لجريان الأودية وتدفق الشلالات بعد هطول الأمطار بجازان
وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو مشاهد مبهرة لجريان الأودية وتدفق الشلالات وسط السحب الكثيفة التي غطت منطقة جازان اليوم الخميس في عدد من المدن والقرى .
وأظهر ت جريان شديد للأودية إثر هطول الأمطار الغزيرة مع تدني للرؤية في بعض المناطق ، كما جاء في تحذير “الأرصاد وحماية البيئة ” على عدد من المحافظات منها صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك ، وغيرها من مدن ومحافظات المنطقة .
الجدير بالذكر أن الدفاع المدني نبه بالإبتعاد عن مجاري السيول والأودية ، ودعا لتهدئة سرعة المركبات والإلتزام بكافة تعليمات السلامة تجنباً للحوادث المرورية .
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