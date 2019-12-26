بالفيديو.. مشاهد مبهرة لجريان الأودية وتدفق الشلالات بعد هطول الأمطار بجازان

تركي السالم(صدى):

وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو مشاهد مبهرة لجريان الأودية وتدفق الشلالات وسط السحب الكثيفة التي غطت منطقة جازان اليوم الخميس في عدد من المدن والقرى .

وأظهر ت جريان شديد للأودية إثر هطول الأمطار الغزيرة مع تدني للرؤية في بعض المناطق ، كما جاء في تحذير “الأرصاد وحماية البيئة ” على عدد من المحافظات منها صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك ، وغيرها من مدن ومحافظات المنطقة .

الجدير بالذكر أن الدفاع المدني نبه بالإبتعاد عن مجاري السيول والأودية ، ودعا لتهدئة سرعة المركبات والإلتزام بكافة تعليمات السلامة تجنباً للحوادث المرورية .