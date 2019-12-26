أبرزها النوبات القلبية والسكري.. أضرار خطيرة للصودا دايت

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتقد خبراء التغذية أن الصودا الدايت التي يعتمد عليها الكثيرون كبديل للمشروبات الغازية العادية لا تمد الجسم بأي فوائد صحية، ولكنها بديل أقل ضررًا على صحة الإنسان مقارنة بالمشروبات الغازية العادية.

وأجريت دراسة عام 2017، شملت 2.888 شخص، أكبر من 45 عامًا، للكشف عن طبيعة العلاقة بين حمية الصودا وأمراض المخ.

وكشفت نتائج الدراسة أن تناول كوب واحد من صودا الدايت يوميًا، غالبًا ما يعرض الشخص لمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والإصابة بألزهايمر.

كما توصلت دراسة أخرى تم إجرائها عام 2014، على 2.037 شخص من العاملين بأحد المصانع في اليابان، إلى أن المحليات الصناعية المتوفرة بالصودا الدايت، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وحذر خبراء التغذية من الاعتماد على الصودا دايت في الحمية الغذائية، لما تسببه من مشكلات صحية في الجسم، ومن بينها: أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية – ارتفاع ضغط الدم -السكري – السمنة في حالة الإفراط فيها – زيادة دهون الكبد، ما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة الكبد الدهني غير الكحولي.