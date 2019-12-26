كيال: المطلوب في الأهلي حاليا الهدوء والاستقرار

طلال الغامدي(صدى):

أكد طارق كيال -نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق- ، المطلوب في الأهلي بالوقت الحالي هو الهدوء والالتفاف حول النادي، خصوصًا أن مستوى الفريق الكروي تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان غروس في تصاعد مستمر وبمركز جيد للمنافسة على الدوري.

وقال كيال في تصريحات إعلامية ، يجب أن تكون مصلحة الكيان أولًا، والفريق الأهلاوي يمتلك المقومات التي تقوده لتحقيق طموحات جماهيره في جميع الاستحقاقات، والخوف من الأمور الإدارية أن تؤثر على استقرار الفريق الكروي .

وتابع ، جروس يفاضل بين بديل لمعتز هوساوي أو صانع لعب في الفترة الشتوية المقبلة، والفريق بحاجة ضرورية لصانع لعب يستطيع إيصال التمريرات المتقنة للمهاجمين .