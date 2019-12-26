بالفيديو.. أصالة تثير ضجة كبيرة بوضع رأسها على كتف إعلامي شهير 

دمشق(صدى):

وثق مقطع فيديو الفنانة السورية أصالة وهي تضع رأسها علي كتف مقدم البرامج الكويتي حمد العلي المعروف باسم حمد قلم وملتصقة به، مبديا إعجابه بأكسسوار تزين به شعرها.

وبدت في مقطع الفيديو وهي تمسك بذارعه وتغني برفقته، مما عرضها لكثير من الانتقادات، كما عبر عدد من المتابعين عن استغرابهم قيامها بهذا التصرف.

وأثارت أصالة ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع متداول وهي تضع رأسها علي كتف حمد العلي، ويتزامن ذلك مع الشائعات التي ترددت مؤخرا عن انفصالها.