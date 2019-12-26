فيلانويفا خارج حسابات كات.. لهذا السبب!

ماجد محمد(صدى):

بات التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خارج حسابات الهولندي تين كات، مدرب الفريق، عقب تراجع مستوياته في الموسم الجاري وعدم مشاركته بشكل مستمر، بسبب عدم اقتناع المدرب بما يقدمه اللاعب أثناء المباريات.

وكان فيلانويفا شارك مع الاتحاد هذا الموسم في 16 مباراة في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس محمد السادس للأندية العربية ولم يقدم الإضافة المعهودة منه.

وبدأ الفريق تدريباته عصر اليوم على الملعب الرئيسي في النادي، لمواجهة الفتح بعد غدٍ في مكة المكرمة ضمن الجولة الـ 13 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.