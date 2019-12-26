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صورة إنسانية لـ رامي عياش وهو يغسل قدم والده

صورة إنسانية لـ رامي عياش وهو يغسل قدم والده
بيروت(صدى):

نشرت المصممة داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، صورة تُعبر عن إنسانيته وهو يغسل رجليّ والده.

وعلقت على الصورة قائلة: ” حبيبي أنت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عاديّة جدًا متلي متل اي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها ” .

وأضافت: ” رح اسمح لنفسي فرجيك انت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكلّ اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك .. يا زينة الرجال.. بحبك ” .

وكان رامي عياش قد عايد ” زوحته ” بعيد ميلادها بصورة لها وهي تُحضر طبق للكوسة بالمطبخ.


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