صورة إنسانية لـ رامي عياش وهو يغسل قدم والده

بيروت(صدى):

نشرت المصممة داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، صورة تُعبر عن إنسانيته وهو يغسل رجليّ والده.

وعلقت على الصورة قائلة: ” حبيبي أنت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عاديّة جدًا متلي متل اي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها ” .

وأضافت: ” رح اسمح لنفسي فرجيك انت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكلّ اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك .. يا زينة الرجال.. بحبك ” .

وكان رامي عياش قد عايد ” زوحته ” بعيد ميلادها بصورة لها وهي تُحضر طبق للكوسة بالمطبخ.