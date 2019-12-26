بالصور.. حفل عيد ميلاد أحفاد هيفاء وهبي يثير ضجة عارمة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت صور احتفالها بحفل عيد ميلاد ابنتيها رغم مرور شهرين فقط على وفاة جدها .

ونشرت “فياض ” الصور عبر حسابها على “إنستجرام ” قائلة : حياتي وعمري كبروا سنة على إيقاع قلبي، إلى الفخر الذي أشعر به طوال حياتي، يا فتياتي الجميلات، فخورة بأنكم أميراتي، عيد ميلاد سعيد لكما .

بينما نشرت قبل ذلك نعياً لوفاة جدها وكان مؤثراً ، قالت فيه : فقدت اليوم جدي .. فقدت اليوم قدوتي .. فقدت اعز الناس على قلبي .. فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على ايده .. فقدتك يا بي الكل.

وبينما اعترض البعض على حفل عيد الميلاد في هذا التوقيت ، اعتبر آخرون أنها لا تستحق كل هذا الإنتقاد نظراً لمرور شهرين على وفاة جدها وهي مدة كافية ، إلا أن الصور في المجمل حققت إعجاب كبير بين المتابعين .