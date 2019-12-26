تروي ديني يتحدث عن الضغوطات التي عايشاها في البريميرليج

نواف السالم(صدى):

صرح تروي ديني، قائد واتفورد الإنجليزي، بأن الضغوطات عليه لتسجيل الأهداف ليست حقيقية، والضغوطات الحقيقية كانت على والدته عندما كانت تُعاني لشراء حذاء كرة قدم له.

وجاء ذلك على خلفية حجم الضغوطات التي واجهها؛ بسبب صيامه عن التهديف منذ أبريل الماضي.

وعلق ” ديني ” على ذلك قائلآ: ” الضغط الحقيقي هو رؤية أمي وهي تكافح بالعمل 3 وظائف من أجل توفير أعياد ميلاد مناسبة لنا، هذه كرة القدم وغياب الأهداف شيء طبيعي ” .

وحكم على ” تروي ديني ” عام 2012 بالسجن 10 أشهر، بعد هجومه مع شباب آخرون على مجموعة من الطلاب وضربهم ضربًا مبرحًا وضعهم في حالة خطيرة.

وخرج ” ديني ” من السجن في 2012 بسبب حسن السلوك، ليخوض بعدها موسمه الذي سيغير حياته، حيث تألق مع ناديه واتفورد بالدرجة الأولى.