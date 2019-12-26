القصة الكاملة لحساب «مساج للحريم فقط في الطائف» عبر سناب شات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات المختصة في محافظة الطائف، من الإطاحة بوافد عربي أدعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات؛ للإيقاع بهم.

وأسس المتهم حسابًا تحت مسمى «مساج للحريم فقط بالطائف» على موقع «سناب شات»، ويتمثل عمله في أن يطلب من الضحايا التواصل معه عبر المحادثات والاتفاق على الجلسات في إحدى بنايات الشقق المفروشة.

وتمكن البحث الجنائي من الإيقاع به في كمين محكم، إذ توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف، عن عمل الوافد، وأنه يعرض على حسابه على «سناب شات» بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين.

وعثرت الفرق الأمينة بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج لعمله من خلال عرضها على حسابه المخصص، وتم إحالته للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.