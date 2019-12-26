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بالفيديو.. معلمة تبتكر صراف آلي يمنح الطالبات مبالغ نقدية لتشجيعهن على التفوق

بالفيديو.. معلمة تبتكر صراف آلي يمنح الطالبات مبالغ نقدية لتشجيعهن على التفوق
القصيم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير للإهتمام لمعلمة مواطنة تعمل في إحدى مدارس منطقة القصيم ، ابتكرت صراف آلي لتشجيع الطالبات على الإنتظام في الحضور والتفوق الدراسي عبر صرف مبالغ نقدية لهن .

وأظهر الفيديو الطالبات بالصف الثالث الإبتدائي وهن يضعن كروت من صنع المعلمة باسم كل طالبة على حسب تفوقها وحضورها ، ثم يقمن بسحب المبلغ .
وبالفعل حققت المعلمة “نوال الشعيبي ” نجاح كبير في رفع نسبة التحصيل الدراسي وتقليل نسبة الغياب .

وحقق الفيديو انتشار واسع ، وسط مطالبات بتكريم المعلمة وامتننان لأفكارها البناءة في زرع المسؤولية والمكافأة والتشجيع في نفس الطالبات .


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