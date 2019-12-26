بالفيديو.. شجار عنيف بين عميل وموظف داخل بنك 

بيروت(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة نشوب مشاجرة عنيفة بين عميل وموظف داخل بنك بلوم اللبناني في طرابلس.

وبدا في المقطع العميل يدخل إلى البنك وطلب سحب ما لديه من مال بحسابه فأبلغه الموظف، أن له الحق بسحب ما قرره البنك المركزي فقط، حيث أن قرار “مصرف لبنان” يحدد مبلغ 300 دولار بالأسبوع لكل عميل مما له من حسابه في البنك.

وظهر في الفيديو أن البنك في طرابلس أخبره بعدم السماح له بالحصول على أكثر من المقرر، فقد العميل السيطرة على نفسه، ودخل في شجار عنيف مع الموظف، حيث شارك فيه أكثر من طرف داخل البنك.