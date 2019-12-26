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يُلقي بالطعم لمئات الفتيات.. عارضة أزياء روسية تتجاهل إعجاب «رونالدو»

يُلقي بالطعم لمئات الفتيات.. عارضة أزياء روسية تتجاهل إعجاب «رونالدو»
موسكو(صدى):

صرحت عارضة الأزياء الروسية الشهيرة فيكي أودينتسوفا، بأنها تجاهلت اهتمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعن ذلك، قالت ” أودينتسوفا ” في مقابلة لها: ” رونالدو كان يرسل علامات الإعجاب كما كتب لي منذ عدة سنوات مرحبًا كيف حالك؟ ” .

وأوضحت عارضة الأزياء الروسية أنها حذفت الرسالة ولم ترد، مضيفة: ” يبدو لي أنه يرسل للجميع نفس الرسائل، هو يلقي بالطعم لمئات الفتيات وهناك من يستجيب بالطبع، الكل يصدقون خداعه، أما أنا فلم أصدق ” .

وتابعت: ” أعرف أيضًا الفتيات اللواتي كتب لهن، لقد مضى وقت طويل على ذلك، ربما كان يروج لنفسه، لذلك كان يكتب للجميع؟ ” .


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