يُلقي بالطعم لمئات الفتيات.. عارضة أزياء روسية تتجاهل إعجاب «رونالدو»

موسكو(صدى):

صرحت عارضة الأزياء الروسية الشهيرة فيكي أودينتسوفا، بأنها تجاهلت اهتمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعن ذلك، قالت ” أودينتسوفا ” في مقابلة لها: ” رونالدو كان يرسل علامات الإعجاب كما كتب لي منذ عدة سنوات مرحبًا كيف حالك؟ ” .

وأوضحت عارضة الأزياء الروسية أنها حذفت الرسالة ولم ترد، مضيفة: ” يبدو لي أنه يرسل للجميع نفس الرسائل، هو يلقي بالطعم لمئات الفتيات وهناك من يستجيب بالطبع، الكل يصدقون خداعه، أما أنا فلم أصدق ” .

وتابعت: ” أعرف أيضًا الفتيات اللواتي كتب لهن، لقد مضى وقت طويل على ذلك، ربما كان يروج لنفسه، لذلك كان يكتب للجميع؟ ” .