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بالفيديو.. رومانسية مشتعلة بين أسد ولبؤة بعد إنقاذها من الضباع

بالفيديو.. رومانسية مشتعلة بين أسد ولبؤة بعد إنقاذها من الضباع
متابعة- أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد نادرة لرد فعل لبؤة تجاه أسد تدخل لإنقاذها من هجوم مجموعة على الضباع أثناء محاولتها مشاركتهم الفريسة .

وأظهر الفيديو لبؤة تقترب من الفريسة بينما هاجمها الضباع ، حتى تدخل أسد وطرد القطيع ، لتتقدم اللبؤتين لتناول الطعام .

كما أظهر رد فعل اللبؤة تجاه الأسد إذ أظهرت إمتنان كبير واقتراب منه له في لحظات رومانسية جمعتهما مع لبؤة أخرى على العشاء .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2785 ] نشر منذ 21 دقيقة

الرجال جاي ياكل ولا هو فكر فيهم

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