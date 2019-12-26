بالفيديو.. رومانسية مشتعلة بين أسد ولبؤة بعد إنقاذها من الضباع
وثق مقطع فيديو مشاهد نادرة لرد فعل لبؤة تجاه أسد تدخل لإنقاذها من هجوم مجموعة على الضباع أثناء محاولتها مشاركتهم الفريسة .
وأظهر الفيديو لبؤة تقترب من الفريسة بينما هاجمها الضباع ، حتى تدخل أسد وطرد القطيع ، لتتقدم اللبؤتين لتناول الطعام .
كما أظهر رد فعل اللبؤة تجاه الأسد إذ أظهرت إمتنان كبير واقتراب منه له في لحظات رومانسية جمعتهما مع لبؤة أخرى على العشاء .
رعـد ★[ عدد التعليقات: 2785 ] نشر منذ 21 دقيقة
الرجال جاي ياكل ولا هو فكر فيهم