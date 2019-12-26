النائب العام يستقبل وزير النقل

الرياض(صدى):

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة اليوم, معالي وزير النقل المهندس صالح بن علي الجاسر.

وفي بداية اللقاء رحب معالي النائب العام بمعالي الوزير, مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة النقل من خلال عقد عدد من اللقاءات لتبادل وجهات النظر ومناقشة بعض الجوانب التي تهدف الى الارتقاء بالعمل المشترك, وسبل تعزيزها وتفعيلها.