«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنات بمسمى مضيفة طيران

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية عن وظائف شاغرة للمواطنات بمسمى مضيفة طيران.

وأشارت الخطوط السعودية إلى أنه يشترط لمن ترغب بالتقدم، أن تكون سعودية الجنسية، ولا يقل مؤهلها عن الثانوية العامة، وتكون حاصلة على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس.

واشترطت الخطوط السعودية أن يتناسب طول المضيفة مع وزنها، وأن يكون الطول عند رفع الذراعين مترين و12 سم، وألا يقل عمرها عن 20 عاماً ولا يزيد على 30، إضافة إلى ضرورة تجاوزها الفحص الطبي.