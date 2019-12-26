«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنات بمسمى مضيفة طيران
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية عن وظائف شاغرة للمواطنات بمسمى مضيفة طيران.
وأشارت الخطوط السعودية إلى أنه يشترط لمن ترغب بالتقدم، أن تكون سعودية الجنسية، ولا يقل مؤهلها عن الثانوية العامة، وتكون حاصلة على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس.
واشترطت الخطوط السعودية أن يتناسب طول المضيفة مع وزنها، وأن يكون الطول عند رفع الذراعين مترين و12 سم، وألا يقل عمرها عن 20 عاماً ولا يزيد على 30، إضافة إلى ضرورة تجاوزها الفحص الطبي.
.[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 7 دقائق
طيب وش بعد يالخطوووط …طووط
ما قلتو من ضمن الشروط بيضاء ولا سمراء ولا حنطيه؟
عيونها كبار ووساع ولا عيون صغيرونه وضيقه؟
وطولها مترين و12 سم مع الكعب ولا بدون؟
ولازم تعرف تسوق السياره ولا مو لازم؟
تعرف تفتح باب سواق الطياره ولا مو ضروري ؟
شرووطكم ماتخلص يا خطووووط.