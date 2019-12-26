قوات الطوارئ الخاصة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة «جندي»
كشفت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها بدءً من الأحد المقبل .
وأكدت على ضرورة توفر الشروط التالية :
1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه ووالداهما وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة .
2-أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية .
3- ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية .
4- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية .
5- ألا يقل عمره عن 18عاما ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب .
6 -أن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) وما يعادلها إضافة .
7- ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم .
8- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة لاحقاً لدى لجنة القبول .
وأكدت أن استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف سيبدأ من الأحد المقبل الموافق 3/5 / 1441 هـ ،وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 5/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : هنا
اترك تعليقاً