قوات الطوارئ الخاصة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة «جندي»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها بدءً من الأحد المقبل .

وأكدت على ضرورة توفر الشروط التالية :

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه ووالداهما وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة .

2-أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية .

3- ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية .

4- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية .

5- ألا يقل عمره عن 18عاما ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب .

6 -أن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) وما يعادلها إضافة .

7- ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم .

8- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة لاحقاً لدى لجنة القبول .

وأكدت أن استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف سيبدأ من الأحد المقبل الموافق 3/5 / 1441 هـ ،وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 5/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : هنا