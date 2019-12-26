امرأة تفقد ذاكرتها بشكل كلي بسبب «الحمل»

لندن (صدى):

فقدت امرأة بريطانية طبية ذاكرتها وقدرتها على الاحتفاظ بذكريات جديدة، بسبب مضاعفات الحمل.

وتفصيلآ، استيقظت المرأة ذات يوم في المستشفى لتجد نفسها غير قادرة على التعرف على زوجها، وتشعر بألم شديد في بطنها إثر إجراء عملية ولادة قيصرية لا تذكر عنها أو عن الحمل نفسه شيئًا.

وعن سبب ذلك، عانت المرأة من مقدمات الارتعاج وتطور الأمر إلى تسمم دم الأم مع حدوث نوبات؛ لذلك خضعت لعملية جراحية لإنقاذها وإنقاذ الجني.

وفقدت ” كامري ” خلال العملية القيصرية الطارئة إمدادات الأوكسجين إلى دماغها لمدة خمس إلى ثماني دقائق وأصيبت بسكتة دماغية ونزيف في دماغها؛ وتسبب كل ذلك في فقدان الذاكرة الكارثي لها.

ولا تزال ” كامري ” تُعاني مع ذاكرتها، لكنها أحرزت تقدمًا ملحوظاً الآن، ويساعدها زوجها في التغلب على الصعوبات غير العادية التي تواجهها هذه المرأة الشابة.