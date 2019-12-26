صور تاريخية نادرة للملك سعود وأمير الكويت أثناء توقيع الإمتياز النفطي قبل 61 عام

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقغ التواصل الإجتماعي صور تاريخية نادرة للملك سعود بن عبد العزيز ، والشيخ عبد الله السالم الصباح – رحمهما الله – بالتزامن مع حفل تدشين استئناف الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة .

وأظهرت الصور التي تم إلتقاطها قبل 61 عام وزير المالية أنذلك محمد سرور الصبان، ومدير عام شؤون الزيت والمعادن عبدالله الطريقي على الاتفاقية مع رئيس الشركة اليابانية “ياماشيتا تارو”، والشركة العربية للزيت المحدودة في الخفجي

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وتم توقيع الإتفاقية حينها بمقر وزارة المالية بجدة وتحديداً يوم 10 فبراير عام 1958م، كما وقعت الكويت في ذات الوقت اتفاقية امتياز مع الشركة لمدة 44 عاماً .