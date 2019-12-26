تعليق تامر حسني على اتهامه بسرقة «الفلوس»

القاهرة(صدى):

علق الفنان تامر حسني على اتهامه بسرقة قصة فيلمه الجديد “الفلوس” من أحد الأفلام الأجنبية.

وأوضح تامر حسني خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” بعد انتهاء العرض الخاص لفيلمه: “ده فيلمي وأنا اللي كاتب القصة وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وتعبانين فيها بقالنا سنين يعني”.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم “الفلوس” قررت إقامة العرض الخاص، مساء الثلاثاء، 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في سينما “أميركان بلازا” في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسني، والمخرج سعيد الماروق، وسط حضور مكثف من الإعلاميين والفنانين منهم النجمة مي عز الدين، وتم طرحه بجميع السينمات ودور العرض احتفالا بأعياد الكريسماس.