اكثر من مليون مراجعا استفادوا من خدمات الرعاية الصحية الأولية بصحة بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشة ان عدد المراكز الصحية الموزعة علي 4 محافظات وهي (بيشة ومحافظات بلقرن وتثليث والأمواه) بلغ عددها (72 ) مركز صحي .يعمل فيها اكثر من 870 من الكوادر الوظيفية المختلفة .

وفي احصائية صادرة عن الصحة العامة بصحة بيشة ذكرت ان عدد المراجعين للمراكز الصحية خلال 2019م بلغ (1303903) مراجع . وعدد المراجعات في عيادات الحوامل (12473 ) مراجعة .واستقبلت عيادات الطفل السليم في نفس الفترة (68207 ) طفل .

وعيادات الامراض المزمنة استقبلت (27737 ) مريضاً.وشهد عام 2019م انجاز الكثير من المشاريع والاعمال التشغيلية والتطويرية ومنها : تشغيل عيادة المرأة والطفل بالشراكة مع رجل اعمال مالك مركز تجاري- الانتهاء من تحسين بيئة عمل 10 مراكز صحية -استبدال 3 مراكز بمباني حديثة – تشغيل مركز صحي بني عمرو بنظام 24 ساعة – تفعيل مركز صحي بني عمرو من ضمن المراكز الاستشارية – وتشغيل مركز البشائر والامواه مناوب 16 ساعة – تطبيق برنامج ال HIS في 34 مركز صحي كمرحله أولي .وفي اطار برامج الجودة بالصحة العامة فقد حصلت 10 مراكز صحية خلال العام 2019م علي شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية . ويتم تجهيز 10 مراكزصحية لنيل الاعتماد ان شاء الله .