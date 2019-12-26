مدرب الأهلي يعتمد على السومة وبلايلي وخبراني لمواجهة الشباب

نواف السالم(صدى):

يضع السويسري كريستيان غروس، مدرب فريق الأهلي، اعتماده على الثلاثي عمر السومة المهاجم الدولي السوري، ويوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري، وزميله محمد خبراني لاعب خط الدفاع.

ويأتي ذلك استعدادًا لمواجهة الشباب السبت المقبل في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيدخل بعض الأسماء العائدة من الإصابة ضمن القائمة الأساسية التي سيدفع بها مدرب الأهلي في اللقاء، أو الاحتفاظ بهم ضمن قائمة البدلاء.

وستبدأ الصورة بالوضوح من خلال الحصة التدريبية الرئيسية، والتي سيجريها الجهاز الفني للاعبين مساء اليوم الخميس على ملعبه.