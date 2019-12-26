ابتدائية مجمع الأمير بتبوك تحصل على شهادة التميز الفئة الذهبية
حصلت مدرسة ابتدائية مجمع الأمير فهد بن سلطان بمنطقة تبوك على على شهادة التميز الفئة الذهبية من قبل مدير عام التعليم بتبوك الاستاذ/ ابراهيم العمري و ذلك لمشاركتها وتميزها في مسابقة اليوم الوطني 89 .
بدوره بارك قائد المدرسة الأستاذ/ ناصر نزال العمراني لمعلمي المدرسة و منسوبيها هذا التميز مقدما شكره لادارة التعليم على تحفيزها و تقديرها الجهود المبذولة.
وعلى ضوء ذلك كرم مدير المدرسة بحضور المشرف التربوي الأستاذ/ عبدالهادي الشهري كافة معلمين المدرسة بشهادات شكر على جهودهم المثمرة في تنفيد وتنظيم البرامج التعليمة والتربوية طيلة الفصل الدراسي
بروح الفريق الواحد متمنيا لهم التوفيق والسداد .
اترك تعليقاً