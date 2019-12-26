ابتدائية مجمع الأمير بتبوك تحصل على شهادة التميز الفئة الذهبية

عبدالله التمامي(صدى):

حصلت مدرسة ابتدائية مجمع الأمير فهد بن سلطان بمنطقة تبوك على على شهادة التميز الفئة الذهبية من قبل مدير عام التعليم بتبوك الاستاذ/ ابراهيم العمري و ذلك لمشاركتها وتميزها في مسابقة اليوم الوطني 89 .

بدوره بارك قائد المدرسة الأستاذ/ ناصر نزال العمراني لمعلمي المدرسة و منسوبيها هذا التميز مقدما شكره لادارة التعليم على تحفيزها و تقديرها الجهود المبذولة.

وعلى ضوء ذلك كرم مدير المدرسة بحضور المشرف التربوي الأستاذ/ عبدالهادي الشهري كافة معلمين المدرسة بشهادات شكر على جهودهم المثمرة في تنفيد وتنظيم البرامج التعليمة والتربوية طيلة الفصل الدراسي

بروح الفريق الواحد متمنيا لهم التوفيق والسداد .