سبب إلغاء محرك كاديلاك بلاك وينج V8

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت تصريحات إلغاء استخدام محرك كاديلاك بلاكوينج V8 في اسكاليد القادمة، تعجب عشاق السيارات، إذ يعد هذا المحرك من أكثر المحركات الواعدة التي كشفت عنها الشركة.

ويمتاز هذا المحرك بسعة 4.2 لتر، وقوة مزدوج التيربو DOHC، إذ سيولد قوة قدرها 550 حصان وعزم دوران يبلغ 868 نيوتن.متر في سيارة كاديلاك CT6-V 2020.

وجاء سبب إلغاء استخدام؛ نظرًا لتكلفة تطوير جنرال موتورز لبناء نظام تعليق خلفي مستقل من نقطة الصفر لسيارات الـ SUV كاملة الحجم الجديدة كليًا.

وتتمثل عمليات التطوير في ملايين الدولارات لترتكز على تصميم رباعي الوصلات ليلبي المتطلبات الشاقة من سيارات الـ SUV الضخمة، مع توفير مستوى عالٍ من العزلة على الأسطح الخشنة، ونظام تعليق هوائي متكيف قيد التطوير.