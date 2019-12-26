بالفيديو والصور.. منظر خلاب لكسوف الشمس في سماء الهفوف

نايف السالم(صدى):

وثق المصور يوسف بجاش، لحظات ساحرة من ظاهرة كسوف الشمس الحلقي النادر في سماء الهفوف بمحافظة الأحساء، إذ ظهرت الشمس بمنظر جمالي خلابي لا مثيل له.

وتعد الأحساء من أكثر مدن المملكة التي شهدت كسوفًا حلقيًا، ما يجعله واضحًا جدًا في سماء الهفوف، ليلتقطها المصور يوسف بجاش وهو في طريق رحلته من مكة المكرمة إلى الأحساء.

وأوضح «بجاش» أنه بدأ الاستعداد للحظة الحاسمة «كسوف الشمس الحلقي» اليوم الخميس، إذ وصل إلى منطقة جبل الأربع فجرًا وتم تثبيت الكاميرا والاستعداد للتصوير، وسط تجمهر من المتابعين والفلكيين والمصورين.