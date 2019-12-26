بالصور.. بلدية مليجة تغلق قسم صحة البيئة مصنع ومستودعات إنتاج الإسفنج

نايف السالم(صدى):

امتداداً للحملات الرقابية المكثفة من قبل بلدية مليجة تم اليوم الاربعاء 28/04/1441هـ مداهمة مصنع ومستودعات إنتاج الإسفنج، أغلقت بلدية مليجة – قسم صحة البيئة مصنع ومستودع انتاج الاسفنج الذي يعيد تصنيع مراتب الإسفنج الملوثة إثر مداهمة إحدى المستودعات في مليجة في حي النخيل والذي اتضح أنه يجمع الإسفنج من مصادر مجهولة ، إلى جانب أن المقر عباره عن منزل شعبي لا يحمل رخصة نظامية، فيما تم مصادرة الكميات واستدعاء المسئولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان مراقبو البلدية قد رصدوا أثناء مداهمتهم المستودع المتورط الذي يديره مقيم من جنسية غير عربية و قيام العاملين بتعبئة أكياس المخاد بحشوات من البولستر والاسفنج المستخدم ذو الرائحة الكريهة والذي يتم استخراجه من مصادر مجهوله ويعاد تلبيسه بالأقمشة، وتغليفه من الخارج بأكياس بلاستيكية تحمل علامات تجارية مشهورة، وادعاء أنها حديثة الصنع بغرض تسويقها وبيعها على المستهلكين.

كما رصد المراقبون وجود عدد المخالفات أبرزها عدم توافر الشروط الصحية والنظافة والسلامة لدى العاملين، إضافة إلى العشوائية التامة واحتواءه على مقر لسكن العمالة.

وتؤكد بلدية مليجة على استمرار جولاتها الرقابية على المستودعات و المصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.

كما تشدد على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.

واكد رئيس البلدية على عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاويهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات 940 او عن طريق تطبيقات المتاحة لأجهزت الجوال.