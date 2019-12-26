إغلاق حركة الملاحة وإعلان حالة الطواريء في مصر

القاهرة(صدى):

أعلنت الجهات المختصة في مصر إغلاق حركة الملاحة بشكل مؤقت في موانيء بورسعيد والعين السخنة، وإعلان حالة الطواريء على طول السواحل المصرية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ورفع المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، درجة الاستعداد لمواجهة الطقس المتغير المتوقع أن تشهده مصر خلال الـ72 ساعة القادمين من تساقط أمطار وسيول وموجات برد قارسة.

وشددت الهيئة على عدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناء؛ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن على الرصيف.

ويشهد مينائي بورسعيد والسخنة حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة.