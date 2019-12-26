مشروب طبيعي للتخلص من مشكلة تورم القدمين 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ينزعج الكثير من الأشخاص من مشكلة تورم القدمين لأسباب مختلفة، ولذلك يمكن الاستعانة ببعض المكونات الطبيعية مثل البقدونس.

واتضح أن تناول مشروب يحتوي على البقدونس يساهم في الحد من حدوث التورم، ولذلك يجب غسل باقة من البقدونس وتقطع الأوراق ثم توضع في كوب من الماء المغلي لمدة 8 دقائق فقط.

وبعد مرور هذه المدة تصفى الخلاصة ويتم تناولها ويمكن أن يضاف إليها القليل من الزنجبيل والعسل أو عصير الليمون.

ويمكن الاستفادة من خصائصها المنحفة من خلال تناول الخلاصة 3 مرات يومياً مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.