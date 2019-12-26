سفير المملكة بجاكرتا يلتقي الأم الإندونيسية التي افترقت عن ابنتها المواطنة منذ 20 عام

جاكرتا(صدى):

التقى سفير المملكة بأندونيسيا عصام الثقفي بوالدة المواطنة السعودية التي انقطع تواصلها مع ابنتها منذ 20 عام .

وأكد “الثقفي ” على مواصلة جهوده لجمع الأم بإبنتها في القريب العاجل ، مهدياً إياها جهاز هاتف ذكي يمكنها من التواصل مع ابنتها لحين اللقاء بها .

وكان ” الثقفي ” قد تلقى رسالة من مواطنة تبحث عن والدتها التي تركت المملكة وعادت إلى اندونيسيا بعد وفاة زوجها قبل 20عام .

ونجخ الثقفي ” في العثور على والدة الفتاة ، وأكدت الأوراق الرسمية إثبات زواج السيدة الأندونيسية من والد الفتاة قبل 20 عام .

كما رتب سفير المملكة لقاء “سكايب” بين الأم وابنتها المواطنة ، مشيراً إلى أنه كان لقاءً مؤثراً ، ومؤكداً أن سيواصل الجهود حتى يكون اللقاء على أرض الواقع .