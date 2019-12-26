سفير المملكة بجاكرتا يلتقي الأم الإندونيسية التي افترقت عن ابنتها المواطنة منذ 20 عام
التقى سفير المملكة بأندونيسيا عصام الثقفي بوالدة المواطنة السعودية التي انقطع تواصلها مع ابنتها منذ 20 عام .
وأكد “الثقفي ” على مواصلة جهوده لجمع الأم بإبنتها في القريب العاجل ، مهدياً إياها جهاز هاتف ذكي يمكنها من التواصل مع ابنتها لحين اللقاء بها .
وكان ” الثقفي ” قد تلقى رسالة من مواطنة تبحث عن والدتها التي تركت المملكة وعادت إلى اندونيسيا بعد وفاة زوجها قبل 20عام .
ونجخ الثقفي ” في العثور على والدة الفتاة ، وأكدت الأوراق الرسمية إثبات زواج السيدة الأندونيسية من والد الفتاة قبل 20 عام .
كما رتب سفير المملكة لقاء “سكايب” بين الأم وابنتها المواطنة ، مشيراً إلى أنه كان لقاءً مؤثراً ، ومؤكداً أن سيواصل الجهود حتى يكون اللقاء على أرض الواقع .
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