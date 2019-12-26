بالفيديو.. العاصفة «لولو» تضرب لبنان

بيروت(صدى):

تسببت العاصفة المعروفة باسم «العاصفة لولو» التي وصلت إلى لبنان يوم الثلاثاء الماضي، في العديد من الأضرار وسط أمطار غزيرة وسيول وتساقط الثلوج.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان مياه الأمطار والسيول بغزارة في شوارع لبنان، إذ فاضت الطرق الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي.

ويضرب المنخفض الجوي «لولو» مختلف مناطق دولة لبنان منذ الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى إغراق البيوت والشوارع، وتعد منطقة «السان سيمون» الأكثر تضررًا؛ نظرًا لأنها واحدة من أفقر المناطق في بيروت وتعاني سوء الخدمات.