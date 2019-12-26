ريال مدريد يعرض خدمات إيسكو على تشيلسي 

نواف السالم(صدى):

عرض ريال مدريد خدمات لاعب وسطه إيسكو على تشيلسي، لإفساح الطريق أمام ضم كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير.

ويرغب الريال في تعزيز صفوفه بالنجم الدنماركي خلال الشتاء، مع العلم أن إريكسن خرج من حسابات النادي اللندني، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن توتنهام.

ويعتبر الموسم الجاري هو الأخير في عقد إريكسن مع ناديه، وسيصبح بعدها حرا في الانتقال إلى أي وجهة، كما يمكنه الرحيل في يناير مجانا.

ويرتبط اسم إريكسن بالانتقال إلى يوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا، فضلا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.