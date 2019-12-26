أمير تبوك يطلع على تقرير عن برامج وأنشطة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتبه بالإمارة, نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة طلال بن خالد الفقير و أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، منوهاً سموه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأعمال الخيرية والإنسانية ورعاية هذه الفئة الغالية.

واطلع سموه على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال الفترة الماضية لخدمة الأيتام والذي يضم برنامج الكساء والغذاء واستفاد منه 1600 يتم , والبرامج الترفيهية والتي استفاد منها 489 يتيم , وبرامج التدريب واستفاد منها158يتيم , بالإضافة إلى البرامج الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها من البرامج التي تقدمها الجمعية لأكثر من 1000 يتيم .

مؤكداً سموه أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم .

من جهته أعرب نائب الرئيس و أعضاء مجلس إدارة الجمعية شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على دعم سموه للجمعية, لتواصل عملها الخيري والإنساني ورعايتها للأيتام بالمنطقة.