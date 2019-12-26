بالصور.. السعيد و المناعي يختتمان البطولة السابعة لكرة الطاولة لوقت اللياقة

محمد السعران(صدى):

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الاستاذ/ عبد العزيز بن فهد السعيد ، الفائزين ببطولة وقت اللياقة لكرة الطاولة 2019م والتي أقيمت في مركز التعاون بمدينة الرياض في نسختها السابعة،بحضور مدير ادارة الموارد البشرية بشركة لجام للرياضة الاستاذ /خالد المناعي والدكتور محمد سالم مدير عام الادارة الرياضية والاستاذ :

علي القرني مدير العلاقات العامة، والاستاذ/ احمد الغربي مدير ادارة التميز للخطط والتشغيل و الاستاذ/ فضول عربي مسؤول الانشطة الرياضة.شارك في البطولة 310 لاعبا من مختلف مراكز الوسطى والغربية والشرقية وبالامارات العربية (دبي) استمرت على مدار 3أيام ،حيث حقق اللاعب سيد صلاح على المركز الأول وحلّ اللاعب اسامة الضويحي ثانيا وحقق اللاعب شادي طرادية المركز الثالث ، وشهدت البطولة تحكيماً وطنيا بقيادة الحكمين عبد الله الفانود ابراهيم الاسمري، وفي نهاية الحفل كرم كل من الاستاذ عبد العزيز بن فهد السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الاستاذ /خالد المناعي الحكام واللاعبين.

من جهته أكد عبد العزيز بن فهد السعيد أن مراكز وقت اللياقة هي سبّاقة دائمًا لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبراً أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشاراً وتوسعاً، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع