وصفات منزلية لعلاج نزلات البرد عند الأطفال 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من الأمهات للعلاجات المنزلية التى تساعد فى التخلص من نزلات البرد عند الأطفال، بدلا من الأدوية الثقيلة التي تؤثر عليهم بشكل عكسى، مما يجعل الجسم يكتسب مناعة منها.

ومن بين الوصفات الطبيعية التي تستخدمها الأمهات للتخلص من البرد عند الأطفال العسل الأبيض والنعناع واليانسون.

ونستعرض أبرز العلاجات المنزلية التى تساعد فى التخلص من نزلات البرد عند الأطفال:

– يساعد تناول العسل الأبيض مع القليل من الماء الدافئ فى التخلص من السعال وآلام الحلق عند الأطفال.

– الحرص على تناول المشروبات الدافئة طوال اليوم مثل اليانسون، والنعناع.

– عدم تناول الأطعمة الثقيلة على الأطفال، ويفضل تناول الشوربة الساخنة.

– الحرص على راحة الطفل وعدم تعرضه للهواء الطلق.

– الحرص على غسل اليدين باستمرار لكى يتخلص من العدوى الدائمة.