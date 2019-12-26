خليجي يهدد ممرضة بالذبح ويثير الرعب بين مرضى المستشفى
شهدت مستشفى الجهراء بالكويت واقعة غريبة أثارت الرعب بين المرضى وطاقم المستشفى ، إذ أقدم شاب كويتي على تهديد ممرضة بالذبح .
وفي التفاصيل ، فقد وقعت مشادة كلامية بين الشاب الي كان بالمستشفى بصحبة والده المريض ، وفاجأة قام بإشهار السكين في وجهها وهددها بالذبح ، وقام بتحذير كل من يحاول الإقتراب لإنقاذها .
وتمكنت الشرطة أخيراً من فض الموقف العصيب وتمت السيطرة عليه وإنقاذ الممرضة ، بينما قال الرجل في التحقيقات أنه لم يكن يعتزم قتلها وإنما كان في حالة نفسية سيئة .
وتم التحفظ على الشاب الثلاثيني لحين الوقوف على موقف الممرضة وماإذا كانت ستقوم بتسجيل قضية أم لا ، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم .
اترك تعليقاً