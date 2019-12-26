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خليجي يهدد ممرضة بالذبح ويثير الرعب بين مرضى المستشفى

خليجي يهدد ممرضة بالذبح ويثير الرعب بين مرضى المستشفى
خالد الظفيري(صدى):

شهدت مستشفى الجهراء بالكويت واقعة غريبة أثارت الرعب بين المرضى وطاقم المستشفى ، إذ أقدم شاب كويتي على تهديد ممرضة بالذبح .

وفي التفاصيل ، فقد وقعت مشادة كلامية بين الشاب الي كان بالمستشفى بصحبة والده المريض ، وفاجأة قام بإشهار السكين في وجهها وهددها بالذبح ، وقام بتحذير كل من يحاول الإقتراب لإنقاذها .

وتمكنت الشرطة أخيراً من فض الموقف العصيب وتمت السيطرة عليه وإنقاذ الممرضة ، بينما قال الرجل في التحقيقات أنه لم يكن يعتزم قتلها وإنما كان في حالة نفسية سيئة .

وتم التحفظ على الشاب الثلاثيني لحين الوقوف على موقف الممرضة وماإذا كانت ستقوم بتسجيل قضية أم لا ، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم .


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