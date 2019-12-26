التقديم على برنامج نيوم للابتعاث الداخلي سيبدأ مطلع عام2020

محمود البلوي(صدى):

أوضحت شركة نيوم أن التقديم على برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف الذي تم إطلاقه بالأمس بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن وبإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص الضيافة، سوف يفتح أبوابه للدفعة الأولى من المتقدمين مطلع عام 2020.

وسيكون التقديم عبر موقع إلكتروني خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وسيستمر التسجيل في البرنامج حتى يوم 18 من يناير، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع. وسيوفر البرنامج منحاً دراسية لـ250 طالب وطالبة من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

وأوضح محمد بن عطالله التويجري مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم أن البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالريوس على أن يتم إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع. وأضاف: “نحاول جاهدين أن نلحق أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين نعتبرهم شركائنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في نيوم، بالبرنامج حيث لم يتبقى سوى أسابيع قليلة على بدء الدراسة. وسوف يتم فتح أبواب القبول لهم مجدداً في الفصول الدراسية اللاحقة حيث أن العمل في البرنامج مستمر ولن يتوقف عند الدفعة الأولى.”