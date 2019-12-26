بالفيديو.. لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري
وثق مقطع فيديو لحظة طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت أثناء مراسم جنازة الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري .
وأظهر الفيديو الذي حقق انتشار واسع تجمع المواطنين بالشارع الرئيسي بجانب قصر الشعب مطالبين برحيل السفير الفرنسي ، وسط هتافات مناهضة مما اضطر موكبه للإبتعاد خوفاً من تصاعد موجة الغضب .
وأثارت وفاة أحمد قايد صالح الإثنين الماضي حزن كبير على الصعيد الرسمي والشعبي بعدما فاجأته أزمة قلبية أدوت بحياته عن عمر يناهز 79 عام .
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