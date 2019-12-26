بالفيديو.. لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري

وكالات(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت أثناء مراسم جنازة الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري .

وأظهر الفيديو الذي حقق انتشار واسع تجمع المواطنين بالشارع الرئيسي بجانب قصر الشعب مطالبين برحيل السفير الفرنسي ، وسط هتافات مناهضة مما اضطر موكبه للإبتعاد خوفاً من تصاعد موجة الغضب .

وأثارت وفاة أحمد قايد صالح الإثنين الماضي حزن كبير على الصعيد الرسمي والشعبي بعدما فاجأته أزمة قلبية أدوت بحياته عن عمر يناهز 79 عام .